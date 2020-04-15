Психолог из США придумала нарисовала картинку, на которой люди слышат звук и объяснила, почему это происходит.
Пользователи Интернета озадачены беззвучной анимацией, которую они «слышат». Один психолог опубликовал гифку, в которой можно увидеть, как опора линии электропередачи прыгает через линии, как через скакалку, заставляя экран дрожать. Множество пользователей сообщили, что они слышат глухой стук, когда опора линии электропередачи приземляется, хотя, на самом деле, никакого звука нет.
Психолог из Университета Глазго д-р Лиза ДеБрюйне, которая и опубликовала гифку, спросила пользователей, слышат ли они что-нибудь, когда смотрят на данную анимацию.
Большинство, а именно 70 процентов пользователей Интернета ответило, что слышат звук глухого стука, другие же уловили немного иные звуки или ничего не услышали.
Она объяснила, что мы слышим звук из-за «акустического рефлекса». Когда экран трясется при приземлении опоры, наш мозг заранее готов услышать потенциальный громкий шум, тем самым предупреждая человека, что звук падающего большого предмета может оглушить. В это время наше ухо начинает щуриться, как глаз.
Акустический эффект представляет собой непроизвольное сокращение мышц в ухе, когда мы разговариваем или слышим громкие звуки. Этот рефлекс защищает сложный механизм слухового аппарата от разрушения.
Проще говоря, мы смотрим на видео и ожидаем услышать звук, поэтому его и слышим. Мы привыкли к тому, что при падении крупного предмета происходит громкий звук. Поэтому при виде падающего объекта наш мозг готов услышать этот шум, даже если его нет.
Вот еще одна похожая гифка, глядя на которую можно услышать звук:
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