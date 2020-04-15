Апрель 15th, 2020

Психолог из США придумала нарисовала картинку, на которой люди слышат звук

Психолог из США придумала нарисовала картинку, на которой люди слышат звук и объяснила, почему это происходит.

Пользователи Интернета озадачены беззвучной анимацией, которую они «слышат». Один психолог опубликовал гифку, в которой можно увидеть, как опора линии электропередачи прыгает через линии, как через скакалку, заставляя экран дрожать. Множество пользователей сообщили, что они слышат глухой стук, когда опора линии электропередачи приземляется, хотя, на самом деле, никакого звука нет.

Психолог из Университета Глазго д-р Лиза ДеБрюйне, которая и опубликовала гифку, спросила пользователей, слышат ли они что-нибудь, когда смотрят на данную анимацию.