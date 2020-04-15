 
 
Апрель 15th, 2020

Последний фильм Тарантино получил очередную премию

однажды в голливудеФильм Квентина Тарантино «Однажды в …Голливуде» получил еще одну премию  Home Media Awards.

Премия ежегодного конкурса Home Media Awards вручается в 46 категориях, созданных на основе деления по цифровым носителям, жанрам и форматам представленных картин.

Путем онлайн-голосования дистрибьютерами и решением членов жюри отбираются прокаты-номинанты.

Лента «Однажды в… Голливуде» стала лауреатом премии в главной номинации и в категории «Лучший кинотеатральный релиз для домашнего просмотра».

Кроме того, фильм Тарантино получил две премии «Оскар», три «Золотых глобуса» и «Премию пальмовой собаки» на Каннском фестивале в 2019 году.

Также премию Home Media Awards получили такие проекты, как «Игра престолов», «Апокалипсис сегодня», «Алита: Боевой ангел», «Звезда родилась», «Мстители: Финал» и «История игрушек 4».

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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