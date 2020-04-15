Последний фильм Тарантино получил очередную премию

Фильм Квентина Тарантино «Однажды в …Голливуде» получил еще одну премию Home Media Awards.

Премия ежегодного конкурса Home Media Awards вручается в 46 категориях, созданных на основе деления по цифровым носителям, жанрам и форматам представленных картин.



Путем онлайн-голосования дистрибьютерами и решением членов жюри отбираются прокаты-номинанты.



Лента «Однажды в… Голливуде» стала лауреатом премии в главной номинации и в категории «Лучший кинотеатральный релиз для домашнего просмотра».



Кроме того, фильм Тарантино получил две премии «Оскар», три «Золотых глобуса» и «Премию пальмовой собаки» на Каннском фестивале в 2019 году.



Также премию Home Media Awards получили такие проекты, как «Игра престолов», «Апокалипсис сегодня», «Алита: Боевой ангел», «Звезда родилась», «Мстители: Финал» и «История игрушек 4».