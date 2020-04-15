Апрель 15th, 2020

Польские ученые объяснили связь между размером груди и простудой у женщин





Польские ученые пришли к выводу в ходе исследования, что женщины с большим размером груди хуже переносят простудные заболевания.

Подробности научной работы опубликованы в журнале Arc-hives of Sexual Behaviour.



По словам ученых, представительницы прекрасного пола, щедро награжденные размером бюста, в два раза дольше справляются с простудными заболеваниями, точнее, признаки болезни у них длятся в среднем 8,3 дня. Что касается женщин скромных в этом отношении, то они чувствуют себя нездоровыми всего 3,8 дня. Известно и то, что дамы с большими достоинствами до 56 раз чаще лечатся при помощи антибиотиков.



Одна из теорий заключается в том, что жир в указанной области ослабляет иммунную систему, что затрудняет восстановление от инфекций грудной клетки. Другое объяснение польских специалистов — гормон лептин, который вырабатывается в жировой ткани и влияет на иммунную систему. Что касается подробностей самого исследования, то было опрошено более 400 молодых женщин со стороны тяжести простудных заболеваний, гриппа и других респираторных инфекций, которые они перенесли в течение предыдущих трех лет.



В результате чего и была выявлена зависимость размера бюста и временем течения недуга. Ученые порекомендовали женщинам с большим размером груди делать упор на употребление определенных продуктов для повышения иммунитета. Среди вариантов: капуста, шпинат, цитрусовые. Важно, чтобы в организм поступали жирорастворимые витамины A, D, E и K.