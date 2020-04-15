Апрель 15th, 2020

Полиция Австралии заплатит миллион долларов за информацию о деле десятилетней давности

Полиция Австралии решила заняться делом,которое уже десять лет числится в нераскрытых преступлениях. Тому,кто предоставит важную информацию об этом преступлении пообещали 1 миллион австралийских долларов. Что составляет 600 тысяч долларов американских.

«Настало время наконец поймать преступников», — объявили полицейские. Они подчеркнули, что вот-вот закончат расследование. Однако правоохранители до сих пор не нашли практически никаких зацепок, отмечает австралийское издание.

На продолжении расследования настаивает и вдова убитого: она рассказала, что не сможет пережить горе, пока справедливость не будет восстановлена.

В июне 2010 года трое мужчин в балаклавах застрелили 59-летнего Гэри Аллибона, работавшего инкассатором в Сиднее. Они ограбили машину с деньгами и скрылись в неизвестном направлении. Полицейские считают, что эта банда причастна и к другим преступлениям, совершенным на территории Австралии.

К слову,зарплата полицейского в Австралии начинается от 70 -и тысяч долларов в год.