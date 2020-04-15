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Опубликованы первые кадры фильма Дени Вильнева «Дюна»

дюнаАмериканские СМИ опубликовали первые кадры из предстоящего фильма Дени Вильнева «Дюна».

Картина была снята по одноименному роману Фрэнка Герберта. Действие книги разворачивается в далеком будущем. Главный герой, аристократ Пол Атрейдес, становится предводителем жителей пустыни и ведет их на войну.

До Вильнева роман экранизировал Дэвид Линч в 1984 году — его «Дюна» тогда провалилась в прокате.Картина не была принята большинством поклонников творчества Фрэнка Герберта, посчитавших, что Линч слишком вольно обошёлся с сюжетом книги.

В фильме 2020-го сыграли Оскар Айзек, Хавьер Бардем, Джейсон Момоа, Шарлотта Рэмплинг и Зендея, а роль Пола Атрейдеса исполнил Тимоти Шаламе. Премьера картины запланирована на конец года.

 

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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