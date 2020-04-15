Нефть рухнула после отказа Саудовской Аравии прекращать ценовую войну

Американский сорт WTI подешевел на 7,6%, до 20,7 доллара за бочку, а в ходе сессии падал до 19,96 доллара — нового минимума за две недели.
В понедельник государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramcо опубликовала прайс-лист на май, в котором ясно дала понять, что заканчивать «ценовую войну» не планирует.
На ключевом для саудитов, азиатском рынке марка Arab Super Light подешевеет на 5,5 доллара и впервые в истории будет продаваться с дисконтом 3,65 доллара к цене бенчмарка Oman/Dubai.
Сорт Arab Extra Light подешевеет на 4,3 доллара, Arab Light — на 4,2 доллара, тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy станут дешевле на 3,35 и 2,95 доллара соотвественно.
Для Северо-Западной Европы останется в силе скидка в 10,25 доллара, цена сверхлегкой нефти Arab Extra Light снизится на 80 центов — до минус 8,9 доллара к Brent.
Единственным рынком, где Saudi Aramco согласилась прекратить ценовую войну, стал американский. Для США саудовская нефть подорожает по всей линейке сортов — на 2,5-4,2 доллара за баррель.
Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи на 9,7 млн баррелей в сутки мало поменяла картину на рынке. Избыток предложения составляет 25 млн баррелей в сутки, заявил в интервью Bloomberg во вторник глава и совладелец Gunvor Торбьорн Торнквист.
По его оценке, закрыто около 12 млн б/с нефтеперерабатывающих мощностей, и через 3-4 недели все резервуары, доступные для хранения нефти, переполнятся.
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