 
 
Апрель 15th, 2020

Нефть рухнула после отказа Саудовской Аравии прекращать ценовую войну

Рынок нефти снова покатился под откос на торгах во вторник на фоне мрачных прогнозов Международного валютного фонда, предсказавшего миру худшую рецессию с 1930х, а также решения Саудовской Аравии увеличить скидки на свои сорта для клиентов в Азии в Европе.Фьючерсы на марку Brent на Лондонской бирже ICE падали ниже отметки 30 долларов за баррель, до 29,39 доллара, теряя в моменте более 7%, но отыграли часть обвала к концу сессии, завершив ее не отметке 30,07.

Американский сорт WTI подешевел на 7,6%, до 20,7 доллара за бочку, а в ходе сессии падал до 19,96 доллара — нового минимума за две недели.

В понедельник государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramcо опубликовала прайс-лист на май, в котором ясно дала понять, что заканчивать «ценовую войну» не планирует.

 Эр-Рияд оставил в силе беспрецедентные скидки на отгрузку в Северо-Западную Европу и увеличил их для поставок в Средиземноморье и Азию.

На ключевом для саудитов, азиатском рынке марка Arab Super Light подешевеет на 5,5 доллара и впервые в истории будет продаваться с дисконтом 3,65 доллара к цене бенчмарка Oman/Dubai.

Сорт Arab Extra Light подешевеет на 4,3 доллара, Arab Light — на 4,2 доллара, тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy станут дешевле на 3,35 и 2,95 доллара соотвественно.

 Резко снизятся цены для южно-европейских стран. Скидка на Arab Extra Light увеличится почти вдвое — с 5,8 до 10,3 доллара к цене Brent, на Arab Light увеличатся с 8,6 до 10,3 доллара за баррель, на тяжелые сорта — до 11,4 доллара.

Для Северо-Западной Европы останется в силе скидка в 10,25 доллара, цена сверхлегкой нефти Arab Extra Light снизится на 80 центов — до минус 8,9 доллара к Brent.

Единственным рынком, где Saudi Aramco согласилась прекратить ценовую войну, стал американский. Для США саудовская нефть подорожает по всей линейке сортов — на 2,5-4,2 доллара за баррель.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи на 9,7 млн баррелей в сутки мало поменяла картину на рынке. Избыток предложения составляет 25 млн баррелей в сутки, заявил в интервью Bloomberg во вторник глава и совладелец Gunvor Торбьорн Торнквист.

По его оценке, закрыто около 12 млн б/с нефтеперерабатывающих мощностей, и через 3-4 недели все резервуары, доступные для хранения нефти, переполнятся.

Tags: , | Category: Мир, Новости ﻿
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