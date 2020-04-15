Нефть рухнула после отказа Саудовской Аравии прекращать ценовую войну

Рынок нефти снова покатился под откос на торгах во вторник на фоне мрачных прогнозов Международного валютного фонда, предсказавшего миру худшую рецессию с 1930х, а также решения Саудовской Аравии увеличить скидки на свои сорта для клиентов в Азии в Европе.Фьючерсы на марку Brent на Лондонской бирже ICE падали ниже отметки 30 долларов за баррель, до 29,39 доллара, теряя в моменте более 7%, но отыграли часть обвала к концу сессии, завершив ее не отметке 30,07.

Американский сорт WTI подешевел на 7,6%, до 20,7 доллара за бочку, а в ходе сессии падал до 19,96 доллара — нового минимума за две недели.

В понедельник государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramcо опубликовала прайс-лист на май, в котором ясно дала понять, что заканчивать «ценовую войну» не планирует.

Эр-Рияд оставил в силе беспрецедентные скидки на отгрузку в Северо-Западную Европу и увеличил их для поставок в Средиземноморье и Азию.

На ключевом для саудитов, азиатском рынке марка Arab Super Light подешевеет на 5,5 доллара и впервые в истории будет продаваться с дисконтом 3,65 доллара к цене бенчмарка Oman/Dubai.

Сорт Arab Extra Light подешевеет на 4,3 доллара, Arab Light — на 4,2 доллара, тяжелые сорта Arab Medium и Arab Heavy станут дешевле на 3,35 и 2,95 доллара соотвественно.

Резко снизятся цены для южно-европейских стран. Скидка на Arab Extra Light увеличится почти вдвое — с 5,8 до 10,3 доллара к цене Brent, на Arab Light увеличатся с 8,6 до 10,3 доллара за баррель, на тяжелые сорта — до 11,4 доллара.

Для Северо-Западной Европы останется в силе скидка в 10,25 доллара, цена сверхлегкой нефти Arab Extra Light снизится на 80 центов — до минус 8,9 доллара к Brent.

Единственным рынком, где Saudi Aramco согласилась прекратить ценовую войну, стал американский. Для США саудовская нефть подорожает по всей линейке сортов — на 2,5-4,2 доллара за баррель.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи на 9,7 млн баррелей в сутки мало поменяла картину на рынке. Избыток предложения составляет 25 млн баррелей в сутки, заявил в интервью Bloomberg во вторник глава и совладелец Gunvor Торбьорн Торнквист.

По его оценке, закрыто около 12 млн б/с нефтеперерабатывающих мощностей, и через 3-4 недели все резервуары, доступные для хранения нефти, переполнятся.