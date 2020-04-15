Апрель 15th, 2020

Народ, как стадо баранов



Одна дама глубокого постбальзаковского возраста, которая все никак не признает Украину, вчера с такой злостью:

«А он все безвиз, Евросоюз… Да зачем нам тот Евросоюз? Что мы в том Евросоюзе не видели?»

Под «он» очевидно Порошенко подразумевала.



Дозвольте ответить и даме той, и ее «братьям по разуму».



Вы не видели нормальных здоровых зубов, потому, что у вас нет денег на их ремонт.

Вы не видели здорового серца, печени, почек и другого ливера, потому, что у вас нет медицинской страховки, а старая «совковая» система из вас инвалидов делает.



Вы не видели здоровой обеспеченно старости. Вы в 50 лет выглядите на 60, а чувствуете себя на 70, а на вашу пенсию ни лекарств, ни нормального медицинского обслуживания не получишь. На зарплату, врочем, тоже.



Вы не видели правнуков. Потому, что у нас средняя продолжительность жизни не позволяет их дождаться, а средняя продолжительность жизни в Евросоюзе — 80 лет.



Вы не видели нормального питания, протому, что то, что вы жрете (другого слова не подберу) вас не питает, а медленно убивает.



Вы не видели уважительного отношения к людям. Вы не видели, как должен относиться начальник к подчиненным. Вы не видели, как профсоюзы в бараний рог скрутят любого работодателя, который посмеет нарушить права работника или просто словесно его оскорбить. Вы не видели как должна работать полиция. Вы не знаете, что такое не нести деньги судье.



Вот этого всего вы не видели.

Знаете, с чем у меня ассоциируется этот вот «совок», которому «европы не нужны»? С курицей на птицепфабрике. С цыпленка сидит в клетке, где не повернуться, несет яйца в таком темпе, что организм изнашивается за 3 года, а потом идет на фарш. Даже не тушкой, а на фарш, потому, что такое никто не купит.



Павло Бондаренко