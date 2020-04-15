НАБУ приняло в расследование дело о коррупции Зеленского

Установлен факт передачи взятки за государственные должности. Разоблачение президента Украины
В НАБУ подано заявление на Зеленского. Президент создал коррупционную схему (Документ)
Заявление подал журналист Ростислав Шапошников, который расследует этот коррупционный скандал. Интересы Шапошникова представляет адвокат и правозащитник Виктор Смалий. Согласно заявлению, НАБУ должно зарегистрировать уголовное производство в отношении Владимира Зеленского, Андрея Ермака и Дениса Ермака по статьям 364, 368, 369 УК Украины (злоупотребление властью с целью получения финансовой выгоды, предложение и получение неправомерной выгоды).
ЗАЯВЛЕНИЕ В НАБУ:
(Вы можете самостоятельно подать такое же заявление от своего имени. Для этого нужно скачать заявление, вставить свои данные, подписать и отправить по почте в НАБУ)
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