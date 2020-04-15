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НАБУ приняло в расследование дело о коррупции Зеленского

Установлен факт передачи взятки за государственные должности. Разоблачение президента Украины


В НАБУ подано заявление на Зеленского. Президент создал коррупционную схему (Документ)

В Национальное антикорупционное бюро Украины подано заявление о создании президентом Украины Владимиром Зеленским коррупционной схемы. Заявление было зарегистрировано в НАБУ 10 апреля 2020 года. Напомним, что ранее были опубликованы видеозаписи, как брат главы Офиса президента Денис Ермак за материальное вознаграждение договаривался о назначении людей на государственные должности.

Заявление подал журналист Ростислав Шапошников, который расследует этот коррупционный скандал. Интересы Шапошникова представляет адвокат и правозащитник Виктор Смалий. Согласно заявлению, НАБУ должно зарегистрировать уголовное производство в отношении Владимира Зеленского, Андрея Ермака и Дениса Ермака по статьям 364, 368, 369 УК Украины (злоупотребление властью с целью получения финансовой выгоды, предложение и получение неправомерной выгоды).

ЗАЯВЛЕНИЕ В НАБУ:
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(Вы можете самостоятельно подать такое же заявление от своего имени. Для этого нужно скачать заявление, вставить свои данные, подписать и отправить по почте в НАБУ)

СКАЧАТЬ ШАБЛОН ЗАЯВЛЕНИЯ

 

Tags: | Category: Новости, Украина ﻿
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