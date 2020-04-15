Апрель 15th, 2020

На оккупированном Крыме критическая ситуация с водой, жители бьют тревогу

По состоянию на 13 апреля, по данным оккупационного Госкомводхоза, Симферопольское водохранилище наполнено лишь на 28,9%, Партизанское – на 31,5%, а самое маленькое Аянское – на 71,3%. И ситуация с каждым днем ухудшается. Но, теперь Москве не до аннексированного гетто.

