Апрель 15th, 2020

Мэттью Макконахи пожертвовал тысячи защитных масок для медиков

США остается лидером по количеству зараженных коронавирусной инфекцией.

Голливудские звезды активно помогают бороться с пандемией и жертвуют средства в помощь медикам.

Недавно актер Мэттью Макконахи пожертвовал тысячи защитных масок для работников медицинской сферы. 50-летний голливудский актер вместе с женой Камиллой пожертвовали для медицинских работников 80 тысяч защитных масок.

О благотворительном поступке избранница Мэттью Макконахи сообщила в своем Инстаграм.

Маски супруги направили для врачей, пожарных и полицейских в 15 штатах. Они на передовой борьбы с коронавирусом, потому что не могут оставаться дома, защищая нас и подвергая себя опасности.

Эти маски жизненно важны для того, чтобы они выполняли свою работу, — написала в публикации Камилла.