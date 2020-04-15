 
 
Апрель 15th, 2020

Мэттью Макконахи пожертвовал тысячи защитных масок для медиков

Мэттью Макконахи пожертвовал тысячи защитных масок для медиков

США остается лидером по количеству зараженных коронавирусной инфекцией.

Голливудские звезды активно помогают бороться с пандемией и жертвуют средства в помощь медикам.

Недавно актер Мэттью Макконахи пожертвовал тысячи защитных масок для работников медицинской сферы. 50-летний голливудский актер вместе с женой Камиллой пожертвовали для медицинских работников 80 тысяч защитных масок.

О благотворительном поступке избранница Мэттью Макконахи сообщила в своем Инстаграм.

Маски супруги направили для врачей, пожарных и полицейских в 15 штатах. Они на передовой борьбы с коронавирусом, потому что не могут оставаться дома, защищая нас и подвергая себя опасности.

Эти маски жизненно важны для того, чтобы они выполняли свою работу, — написала в публикации Камилла.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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