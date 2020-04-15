Апрель 15th, 2020

Марув напугала поклонников неопрятным видом

Певица Марув(Анна Корсун) всегда вызывает неоднозначную реакцию на свои песни и поступки. Девушке нельзя отказать в таланте,но метод подачи своей музыки является очень спорным.

Каждое новое появление девушки в сети сопровождается или массовым отписыванием от ее страницы возмущенных поклонников,или массовыми хвалебными комментариями тех,кто смог пережить ее эпатаж.

Совсем недавно Анна представила свой новый хулиганский альбом «Fatality» от имени своего сайд-проекта Shlakoblochina, в рамках которого Анна предстаёт в образе «знойной малышки».Что тоже было воспринято слушателями по разному.



Но вот последние видео Марув вызывают ,скорее,тревогу за популярную певицу. Сначала Анна крайне неудачно покрасила волосы,потом появилась с какими то не очень адекватными танцами,а вчерашнее видео превзошло все самые неудачные ее выходы-Марув ,с грязными волосами,в кепке,в огромном худи и домашних тапках выглядела очень впечатляюще.

Правда впечатление было не на пользу девушки.