Лиам Хемсворт порадовал поклонниц постельным фото. В честь Пасхи актер опубликовал в личном микроблоге пикантный снимок.
«Счастливой Пасхи! Оставайтесь в безопасности. Оставайтесь в постели», — подписал фото Лиам.
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Апрель 15th, 2020
Лиам Хемсворт показал, чем занимается в кровати
Лиам Хемсворт порадовал поклонниц постельным фото. В честь Пасхи актер опубликовал в личном микроблоге пикантный снимок.
«Счастливой Пасхи! Оставайтесь в безопасности. Оставайтесь в постели», — подписал фото Лиам.
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