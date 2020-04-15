 
 
Апрель 15th, 2020

Лиам Хемсворт показал, чем занимается в кровати

Лиам Хемсворт порадовал поклонниц постельным фото. В честь Пасхи актер опубликовал в личном микроблоге пикантный снимок.

«Счастливой Пасхи! Оставайтесь в безопасности. Оставайтесь в постели», — подписал фото Лиам.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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