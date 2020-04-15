Коронавирус вызовет эпидемию другого заболевания — ООН

В мире могут произойти массовые вспышки заболевания корью из-за того, что 117 миллионов детей в 37 странах останутся без прививок от этой болезни. Сообщается, что медицинскому персоналу станет сложнее проводить вакцинацию из-за борьбы с коронавирусной пандемией и введенного правила соблюдать дистанцию. Такой прогноз дает издание The Sun со ссылкой на Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

В 24 странах уже перенесли даты вакцинации против кори из-за того, что врачи заняты лечением больных COVID-19. Ожидается, что другие страны поступят таким же образом.

«Перенести дату вакцинации или нет — это трудный выбор на фоне распространения COVID-19; мы призываем лидеров стран усилить меры, чтобы проследить за детьми, которые останутся без прививок. Нужно сделать так, чтобы самые уязвимые перед корью страны провели вакцинации как можно быстрее», — подчеркнули в совместном проекте ЮНИСЕФ и ВОЗ по борьбе с корью «Measles & Rubella Initiative».