Апрель 15th, 2020

Кэмерон Диас рассказала о жизни на карантине с мужем

Активной пользовательницей социальных сетей 47-летнюю Кэмерон Диас назвать сложно — бывшая актриса старается оберегать свою личную жизнь и не выносит ее на публику. Но вчера она удивила своих поклонников, выйдя в прямой эфир в инстаграме вместе с генеральным директором компании Who What Wear Кэтрин Пауэр. В ходе беседы Кэмерон рассказала, как она вместе с 41-летним мужем Бенджи Мэдденом и их трехмесячной дочерью Раддикс проводит время на карантине.

Я вроде как и так живу «карантинной жизнью», потому что у меня есть трехмесячный ребенок. Так что последние несколько месяцев моя жизнь была абсолютно тихой и спокойной. Но я могла приглашать друзей, а теперь я просто никого не вижу. Но мне нравится быть дома с мужем и готовить. Хотя, с другой стороны, это безумие, что ты не можешь выйти в мир прямо сейчас,

— сказала Диас.



В ходе беседы звезда разоткровенничалась и призналась, что испытывает невероятное счастье от материнства.

Мне нравится быть матерью. Это лучшая часть моей жизни. Я так благодарна и так счастлива, и это самое лучшее, что со мной случалось. Я рада, что сделала это с Бенджи. Мы прекрасно проводим время. Я просто в восторге и не могу в это поверить,

— не скрывала она эмоций.

Бенджи Мэдден и Кэмерон Диас

Дома Диас, по ее признанию, либо готовит, либо убирается, либо заботится о дочери. Во многом ей помогает ее муж, которого она назвала «замечательным отцом».

Мне приходится готовить по ночам. Я знаю, что люди ненавидят готовить… Я пью вино каждый вечер, это меня расслабляет. Затем мы купаем нашу дочь и укладываем ее спать, это делает Бенджи, он замечательный отец. Мне так повезло, что он отец моего ребенка. Он просто невероятный. Он укладывает ее, а я иду на кухню и наливаю себе бокал красного вина. Я начинаю готовить, включаю любимое шоу и делаю что хочу,

— призналась Кэмерон.

О возвращении к актерской карьере Диас не упомянула, однако сказала, что вместе с Кэтрин они работают над совместным проектом. В подробности вдаваться они не стали, а только добавили, что им нужно будет пережить это лето.

Напомним, что о рождении дочери Диас и Мэддена стало известно в начале этого года. Вероятнее всего, девочка появилась на свет с помощью суррогатной матери.