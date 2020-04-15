Апрель 15th, 2020

Ирина Шейк показала свои 14-летние фото

Во время самоизоляции знаменитости не дают скучать ни себе, ни своим подписчикам. Инстаграм сегодня полон челленджами и прямыми эфирами.

Ну а кто-то решил использовать время, чтобы разобрать свои фотоархивы и, пока нет новых снимков из светской хроники, поделиться в блоге старыми кадрами. В числе этих людей оказалась и 34-летняя модель Ирина Шейк.

Ирина Шейк

В инстаграме звезда опубликовала фотографию, на которой ей 14 лет. На снимке Ирина позирует на фоне фонтана, одетая по моде начала нулевых — в кроп-топ и брюки с заниженной талией.

Рассказывать историю снимка, а также, где именно он был сделан (внимательные подписчики, впрочем, предположили, что это Геленджик), Шейк не стала, а просто лаконично указала возраст.

Но и без подробностей пост вызвал отклик в сердцах пользователей сети. Одна подписчица с ностальгией рассказала, что носила такой же топ, а кто-то отметил, что уже тогда в Ирине можно было разглядеть будущую звезду подиума.

Ну шикарная же!

На стиле во все времена!

Красивая юная Ирина! Не девушка, а мечта!

— написали в комментариях.

Ну а другие подписчики принялись искать сравнения: так, один предположил, что Ирина тут похожа на цыганку, а другой усмотрел сходство с Эмили Ратажковски.

Пока поклонникам приходится довольствоваться в основном обновлениями в инстаграме Шейк — на улицу модель из-за пандемии коронавируса стала выходить реже.