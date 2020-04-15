Апрель 15th, 2020

Эбигейль Ретчфорд устроила горячую провокацию своим поклонникам

Эбигейль Ретчфорд- одна из самых успешных моделей нижнего белья и бикини в мире. С такими внешними данными-это совсем не сложно.

Кроме того,у Эби армия поклонников в сети. Количество подписчиков на ее страницу в Инстаграм уже перевалило за 9 миллионов.

Чтобы поклонники не скучали,девушка регулярно подогревает их интерес максимально откровенными фото и видео. И на самом деле,ее фото не оставляют никого равнодушными. Правда,в условиях карантина ,количество новых фотосессий существенно сократилось,но у модели есть солидный запас фото,которые ранее не публиковались.Потому, фаны без впечатлений не остануться.

На своей странице Эби разместила две старые фотографии и попросила поклонников определить с какой стороны Эбигейль выглядит лучше. Надо сказать,что выбор был сложный.

Также девушка опубликовала восхитительные черно-белые снимки,на которых она позирует полностью обнаженной.