Апрель 15th, 2020

Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли вырвались из самоизоляции

Этими выходными Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли гуляли улицами Лос-Анджелеса вместе со своим сыном. Папарацци увидели семью в хорошем настроении, а фешенисты разглядели образ Роузи — модница шагала улицами города в костюме от Sporty & Rich. Образ звезда подиумов дополнила кроссовками New Balance и очками Bottega Veneta.

Также супружеская пара приготовила сюрприз для сына к празднованию Пасхи. На улице они спрятали пасхальные разноцветные яйца на деревьях и в траве, а сын ходил с маленькой корзиной и с помощь отца находил их.