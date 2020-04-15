Дженнифер Лопес решила внезапно сыграть свадьбу

50-летняя Дженнифер Лопес и 44-летний Алекс Родригес собираются связать себя узами брака, как только пандемия коронавируса ослабнет. Источник сообщил изданию Us Weekly, что пара должна была пожениться в Италии этим летом, но из-за вируса им пришлось отложить церемонию.

Все было запланировано и оплачено. Очевидно, им пришлось отложить торжество из-за коронавируса, но Джей Ло хочет устроить свадьбу вскоре после того, как все вернется на круги своя. Она хочет, чтобы на церемонии присутствововали только члены семьи и самые близкие друзья,

— говорит инсайдер.

Звезда фильма «Свадебный переполох» приостановила подготовку к торжеству, как только началась вспышка коронавируса, которая кардинально повлияла на жизнь в Италии, США и остальной части мира.

Это может случиться в любой день. Я действительно не представляю, что произойдет в отношении дат. Мы держимся, как и весь остальной мир. Нам придется подождать и через несколько месяцев посмотреть, что с этим делать,



— сказала Лопес Эллен Дедженерес в недавнем интервью.

В феврале стало известно, что экс-супруг исполнительницы, Марк Энтони, также приглашен на свадьбу. Согласно инсайдеру, бывшие всегда поддерживали теплые дружеские отношения после развода в 2011 году.

Лопес — не единственная знаменитость, вынужденная перенести дату свадьбы в связи с пандемией коронавируса. Кэти Перри и Орландо Блум тоже приняли такое решение.