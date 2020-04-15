Апрель 15th, 2020

Диетологи назвали продукты,которые считают вредными по ошибке

Сейчас сети можно найти много информации о вредности или полезности тех или иных продуктов. Часто эта информация весьма противоречивая. Потому группа диетологов решила прояснить некоторые аспекты здорового питания.

Пицца далеко не самый опасный продукт для фигуры. Если правильно подойти к процессу приготовления пиццы, ее можно сделать вполне сбалансированным блюдом. Для этого достаточно всего лишь сделать тонкое тесто и обогатить пиццу овощами. Ну, и, конечно же, не стоит давать много сыра.

Молоко снабжает организм человека кальцием, белком, а также многими другими полезными элементами. Оно способно повышать иммунитет и делать организм человека более стойким и здоровым. Поэтому, мнение о том, что молоко для взрослого человека не приносит никакой пользы, является ошибочным.

Бытует мнение, что картофель способствует наступлению ожирения. И это действительно так, однако, лишь в том случае, если этот корнеплод был приготовлен на большом количестве масла. А, например, печеный, либо жареный картофель не способен нанести вред фигуре человека. Кроме этого, картофель является прекрасным источником калия и магния, витамина В6 и клетчатки, которые оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы человека, а также на его пищеварение.

В последнее время много говорится о том, что хлеб, испеченный без использования дрожжей, является намного полезней дрожжевого. Но, не стоит забывать, что хлебопекарные дрожжи весьма полезны для организма, поскольку в них содержится множество белка, аминокислот, витаминов группы B, незаменимых жирных кислот и других микроэлементов, необходимых нашему организму.