Apple представила новый iPhone

Корпус SE второго поколения идентичен корпусу iPhone 8, выпущенному в 2017 году. Это значит, что задняя крышка нового смартфона также выполнена из стекла, а диагональ экрана составляет 4,7 дюйма.

На задней панели смартфона расположена одна камера с разрешением 12 мегапикселей, которая поддерживает съемку видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду. Кроме того, SE второго поколения позволяет снимать людей в портретном режиме — в нем камера размывает фон, выделяя человека.

В новом iPhone также есть функция беспроводной зарядки, в него встроен слот для двух SIM-карт.

Продажи SE второго поколения в США начнутся с 17 апреля