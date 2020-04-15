Apple представила новый iPhone — вторую версию модели SE. Его стоимость составит 40 тыс. рублей, а продажи в России начнутся с 23 апреля, говорится в презентации компании. Оригинальный iPhone SE вышел в 2016 году — как и первая версия, новый смартфон оснащен самым новым процессором компании на данный момент, A13 Bionic, который установлен в iPhone 11 и iPhone 11 Pro.
Корпус SE второго поколения идентичен корпусу iPhone 8, выпущенному в 2017 году. Это значит, что задняя крышка нового смартфона также выполнена из стекла, а диагональ экрана составляет 4,7 дюйма.
На задней панели смартфона расположена одна камера с разрешением 12 мегапикселей, которая поддерживает съемку видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду. Кроме того, SE второго поколения позволяет снимать людей в портретном режиме — в нем камера размывает фон, выделяя человека.
В новом iPhone также есть функция беспроводной зарядки, в него встроен слот для двух SIM-карт.
Продажи SE второго поколения в США начнутся с 17 апреля
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