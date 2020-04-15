Апрель 15th, 2020

Анна Семенович устроила пьяные танцы на кухне

Анна Семенович поддержала настроение фанов веселым видео.

Певица выложила кадры, на которых поет свою песню на кухне, параллельно готовя еду. Аня рассказала, что к третьей неделе карантина она успевает каждый день краситься, петь, заниматься делами по дому.А дел по дому у нее хватает.

По ее же признаниям,карантин она проводит вместе со своим возлюбленным и все домашние хлопоты полностью лежат на плечах Анны. Но,как видно на видео,это ее не очень огорчает.

Ведущая призналась, что ей стало легче на самоизоляции после того, как она «выпила и потанцевала». Во время съемки Семенович обратилась к подписчикам и пожелала не грустить на карантине.

Комментаторы оценили танцы Семенович: «Анна Семенович просто дикая львица», «Супер позитивная девушка», «Прелесть наша!», «Больше танцев!».