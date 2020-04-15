Анна Семенович устроила пьяные танцы на кухне

Анна Семенович поддержала настроение фанов веселым видео.
Певица выложила кадры, на которых поет свою песню на кухне, параллельно готовя еду. Аня рассказала, что к третьей неделе карантина она успевает каждый день краситься, петь, заниматься делами по дому.А дел по дому у нее хватает.
По ее же признаниям,карантин она проводит вместе со своим возлюбленным и все домашние хлопоты полностью лежат на плечах Анны. Но,как видно на видео,это ее не очень огорчает.
Ведущая призналась, что ей стало легче на самоизоляции после того, как она «выпила и потанцевала». Во время съемки Семенович обратилась к подписчикам и пожелала не грустить на карантине.
Комментаторы оценили танцы Семенович: «Анна Семенович просто дикая львица», «Супер позитивная девушка», «Прелесть наша!», «Больше танцев!».
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