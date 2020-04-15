Апрель 15th, 2020

Анджелина Джоли обратилась к человечеству в связи с эпидемией коронавируса

Анджелина Джоли обратилась к человечеству в связи с эпидемией коронавируса — она рассказала о любви и взаимной поддержке, а также простых шагах, чтобы защитить себя.

44-летняя Анджелина Джоли приняла участие в видеоразговоре с главным хирургом Калифорнии Надин Барк Харрис для журнала Time. Они поговорили о рисках, которые коронавирус представляет для уязвимых детей, живущих в небезопасных условиях. Когда врач отметила, что очень важно, чтобы люди обращались за помощью друг к другу, Джоли с ней сразу же согласилась.

Я думаю, очень важно, чтобы люди это услышали. Нужно любить друг друга, поддерживать друг с другом связь. Я действительно надеюсь, что люди услышат это и протянут руку помощи, уделят больше внимания тем, кому оно нужно, а не будут сидеть на месте и думать, что это не их дело,

— сказала она.

Джоли добавила, что, так как дети не ходят в школу, учителя не видят синяков, а люди не могут узнать, что происходит в некоторых семьях.

В своей статье для журнала Time актриса написала, что, несмотря на то что дети менее восприимчивы к коронавирусу, они «особенно уязвимы к другим последствиям пандемии для общества».

Изоляция жертвы от семьи и друзей — это хорошо известная тактика контроля со стороны абьюзеров, означающая, что социальное дистанцирование, необходимое, чтобы остановить распространение COVID-19, будет непреднамеренно способствовать росту психологических травм и страданий для наиболее уязвимых детей,

— писала она.

Джоли отметила, что школы являются спасительным местом и служат защитой для тех детей, которые живут в условиях жестокости и опасности.

И дело не только в том, что дети потеряли поддержку. Локдаун также означает, что меньше взрослых видят то, что происходит. В случаях жестокого обращения с детьми в службы защиты детей чаще всего обращаются третьи лица, такие как учителя, школьные консультанты, координаторы внешкольных программ и тренеры,

— заключила она.