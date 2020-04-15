Апрель 15th, 2020

Американская модель Ханна Палмер опубликовала снимки новой откровенной фотосесии

Американка Ханна Палмер нашла свой способ привлечения аудитории в Инстаграм — это очень эффектное и сексуальное красное белье.

21-летняя девушка всегда мечтала стать моделью, а теперь у нее это получилось — на профиль красавицы в социальной сети подписались почти миллион человек.

Девушку заметили сотрудники журнала Maxim — она уже приняла участие в фотосессии для мужского издания. После этого предложения посыпались из других изданий: Fashion Nova, Bang Energy, Manscaped.

Голубоглазая блондинка постоянно публикует откровенные снимки, которые будоражат воображение ее фанатов. Можно сказать, что Ханна является профессионалом откровенных снимков. Надо скахзать,что посмотреть таки есть на что.

Сейчас Ханна часто снимается в рекламе,косметики,белья,украшений. А так же,много путешествует и наслаждается жизнью