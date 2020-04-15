Апрель 15th, 2020

Алкоголь помогает учить иностранные языки — исследователи





Как написала американская журналистка Аманда Макмиллан в колонке для Time, алкоголь помогает нам в общении иностранными языками.



Доказано, что пиво или стакан вина может снизить уровень воздействия сдерживающих факторов, то есть помочь некоторым людям преодолеть волнение и промедление. Алкоголь также ухудшает когнитивные и двигательные функции, отрицательно влияет на память и внимание, и ведет к чрезмерной уверенности и завышенной самооценке.



Британские и нидерландские исследователи провели эксперимент и, как оказалось, испытуемые действительно более свободно разговаривали после небольшой дозы алкоголя — даже если они сами так не думали.