Апрель 15th, 2020

120 крупнейших телескопов в мире остановились

10-метровый телескоп Хобби-Эберли. Marty Harris/McDonald Observatory

Пандемия COVID-19 привела к остановке работы более 120 крупнейших наземных телескопов. В строю остались лишь автоматизированные системы и телескопы, а самым крупным в мире работающим оптическим телескопом теперь стал 10-метровый телескоп Хобби-Эберли в Техасе, сообщается на сайте журнала Astronomy.com.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2 серьезно повлияло на деятельность как аэрокосмических агентств, так и других предприятий многих стран. Так, из-за случая заражения одного из сотрудников центра управления полетами Европейского космического агентства пришлось временно перевести несколько межпланетных станций в безопасный режим. Пандемия уже привела к банкротству компании OneWeb, переносу на 2022 год старта нового этапа программы «ЭкзоМарс» и приостановке работ в NASA над новой ракетой-носителем SLS.

Однако еще больший ущерб пандемия нанесла наблюдательной астрономии, так как многие наземные обсерватории были вынуждены отменить все публичные мероприятия и перевести сотрудников на удаленный режим работы либо временно закрыться. Была остановленаработа гравитационно-волновых обсерваторий LIGO и VIRGO, телескопов Европейской южной обсерватории (как оптических, так и системы радиотелескопов ALMA). Наблюдательная кампания Телескопа горизонта событий (EHT), которая была запланирована на март-апрель 2020 года, была перенесена на следующий год.

В настоящий момент в мире приостановили свою работу более 120 крупнейших наземных телескопов, среди них знаменитые телескопы Кека, «Джемини», «Субару», Магеллановы телескопы, Большой Бинокулярный телескоп, Большой Канарский телескоп и многие другие. Прекращена работа летающей стратосферной обсерватории SOFIA. Продолжают свою работу лишь полностью автоматизированные системы, такие как Pan-STARRS, Zwicky Transient Facility, Catalina Sky Survey или телескопы обсерватории Las Cumbres. Системы радиотелескопов VLA (Very Large Array) и VLBA (Very Long Baseline Array) также еще ведут наблюдения благодаря удаленному доступу к ним.

Крупнейшим оптическим телескопом, все еще работающим в Восточном полушарии Земли, теперь стал шестиметровый российский Большой азимутальный телескоп в горах Кавказа. А самый крупный оптический телескоп из оставшихся в строю во всем мире — десятиметровый телескоп Хобби-Эберли в Техасе. В его диспетчерской находится лишь один астроном, который собрал систему управления телескопом из нескольких старых компьютерных мониторов, которые он нашел в хранилище, и установил на раскладном карточном столе.