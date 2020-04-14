Апрель 14th, 2020

Врачи рассказали, какие виды простуды можно лечить алкоголем





Врачи рассказали, какие виды простуды можно лечить алкоголем, и что самое важное — вирусы наоборот от алкоголя усиливаются. При простуде и насморке алкоголь разбавляет мокроту в носоглотке, от которой тяжело дышать, кроме того, он позволяет очистить кровь от бактерий и лимфы, но в умеренных количествах и отменного качества, сообщают «Дни» - пишет в блоге известный врач-терапевт Георгий Сапего.



«Я уверен действии спирта на мокроту. Она от него растворяется, и становится легче», — говорит врач.



В то же время, Г.Сапего добавил, что при астме алкоголь только ухудшает самочувствие пациентов.



«При обычной астме алкоголь чаще вредит и вызывает обострение. Если астматик спокойно жил и не жаловался на астму, то у него от спиртного может быть обострение. Причем в научных исследованиях так и не смогли выяснить, на сам спирт будет обострение или на добавки из вина и прочих напитков. С другой стороны, некоторые астматики клянутся, что алкоголь помогает им справиться с обострением астмы. У меня есть только один пример больной женщины, которая требовала чистый спирт, чтобы прервать приступ астмы.



Получается, что разбавленный спирт с добавками провоцирует бронхоспазм у здоровых людей, а крепкий алкоголь без добавок помогает уменьшить одышку во время приступа бронхиальной астмы», — отметил врач.