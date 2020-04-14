Апрель 14th, 2020

ВОЗ: иммунитет к коронавирусу вырабатывается не во всех случаях







Newsru.co.il передает: Всемирная организация здравоохранения пока не знает, вырабатывается ли иммунитет у людей, переболевших коронавирусом, и не заболеют ли они COVID-19 повторно.



Об этом заявил накануне доктор Майк Райан, исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, в ходе состоявшейся в минувший понедельник пресс-конференции.



Райан выразил надежду, что иммунитет, хотя бы временный, все же вырабатывается, однако на какой срок, пока неизвестно. Данные статистики свидетельствуют о том, что множество людей, переболевших коронавирусом, заболевают вновь, и в ряде случаев – более тяжелой формой.



На примере пациентов из Шанхая можно предположить, что разброс реакций крайне широк: у некоторых бывших больных антитела полностью отсутствуют, в то время как у других они активны и в большом количестве, разъясняет Мария Ван Керхове – ведущий эксперт ВОЗ в области коронавируса.