Апрель 14th, 2020

ВМС США начнут испытания гиперзвукового оружия для подлодок в 2020 году

Специалисты ВМС США совместно с представителями компаний-разработчиков до конца 2020 года проведут серию статических испытаний отдельных элементов перспективного гиперзвукового вооружения для многоцелевых атомных подводных лодок. Об этом, как пишет Breaking Defense, заявил руководитель проектов разработки стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф. По его словам, военные рассчитывают, что разработка нового оружия будет завершена в середине 2020-х годов.

Испытания разработок по программе гиперзвукового вооружения будут проводиться в рамках проекта ВМС США по оснащению новыми ракетами многоцелевых атомных подводных лодок типа «Вирджиния». Об этом проекте ВМС США объявили в середине февраля текущего года. Проект предусматривает разработку ракеты-носителя, которая могла бы стартовать с подводной лодки и нести гиперзвуковой планер C-HGB. Разработка последнего ведется совместно с Армией США.

По словам Вулфа, до конца 2020 года планируется провести серию статических огневых испытаний двигателей для перспективной ракеты-носителя. Кроме того, будут проведены и испытания нескольких технологий, которые в будущем позволят интегрировать новое гиперзвуковое вооружение в номенклатуру вооружений подводных лодок типа «Вирджиния». В целом, все работы по проекту, согласно действующему графику, должны быть полностью завершены до 2028 года, когда новое оружие планируется принять на вооружение.

Ранее сообщалось, что по итогам программы разработки ВМС США рассчитывают получить двухступенчатую ракету-носитель диаметром 87,6 сантиметра. Она будет нести гиперзвуковой планер C-HGB, разрабатываемый американской компанией Dynetics Technical Solutions. Предполагается, что ракета-носитель будет поднимать планер и разгонять его до гиперзвуковой скорости. Затем уже аппарат будет отстыковываться от носителя и планировать к цели.

Новые ракеты с планерами войдут в номенклатуру вооружений подлодок типа «Вирджини» пятой серии (Block V). Конструкция этих кораблей, по сравнению с субмаринами предыдущих серий, несколько изменится. В частности, подлодки получат отсек полезной нагрузки VPM (Virginia Payload Module). Это дополнительный отсек с 28 вертикальными пусковыми установками для крылатых ракет BGM-109 Tomahawk. Благодаря установке такого отсека подводные лодки типа «Вирджиния» смогут нести по 40 крылатых ракет.