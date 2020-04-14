Апрель 14th, 2020

В Украине изьяли партию поддельных лекарств от пневмонии

Работниками СБУ был проведен рейд по аптекам страны и выявлено подделки таблеток от пневмонии.Лекарства могли привести к смерти. Специалисты СБУ вместе с прокуратурой и Государственной службой по медикаментам закрыли пути распространения фальшивых препаратов, который по инструкции можно было применять для лечения тяжелых стадий воспаления легких.

Специальными службами города Киева было найдено крупную партию опасных поддельных медпрепаратов. Эти лекарства находились в помещении склада дистрибьютора лекарственных средств. Правоохранительные органы изъяли больше 20 000 упаковок фальсифицированных средств, цена на рынке которых около 4 млн. грн.



Мошенники хранили в складском помещении также поддельную документацию, необходимую для продаж по сети аптек Украины. Экспертизами Государственной лекарственной службы установлено, что медицинское средство представляет собой фальсификат, а его использование может привести к смертельным случаям. Также передают, что партию подделок полностью убрали из всех фармацевтических сетей страны.