 
 
Апрель 14th, 2020

В Турции из-за коронавируса временно освободили около 90 тысяч заключенных

В Турции принято решение временно освободить около 90 тыс. заключенных в связи с распространением коронавируса. Соответствующее постановление принял парламент страны.
Из мест лишения свободы будут временно отпущены те, кто отбывает наказание за нетяжкие преступления в колониях-поселениях. Они проведут на свободе полтора месяца, до 31 мая, после чего должны будут возвратиться отбывать наказание.
При этом в постановлении парламента отмечается, что если к этому времени распространение коронавируса не замедлится, то срок пребывания заключенных на свободе может быть продлен.

Category: Мир, Новости ﻿
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