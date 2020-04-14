Апрель 14th, 2020

В Турции из-за коронавируса временно освободили около 90 тысяч заключенных

В Турции принято решение временно освободить около 90 тыс. заключенных в связи с распространением коронавируса. Соответствующее постановление принял парламент страны.

Из мест лишения свободы будут временно отпущены те, кто отбывает наказание за нетяжкие преступления в колониях-поселениях. Они проведут на свободе полтора месяца, до 31 мая, после чего должны будут возвратиться отбывать наказание.

При этом в постановлении парламента отмечается, что если к этому времени распространение коронавируса не замедлится, то срок пребывания заключенных на свободе может быть продлен.