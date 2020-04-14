Апрель 14th, 2020

В Швейцарии показали робота, который работает 250 лет (видео)

Спустя более чем 200 лет мануфактура Jaquet Droz из Ла-Шо-де-Фон, окружного центра кантона Нешатель в Швейцарии, возобновила выпуск «автоматонов», больших механических кукол, названных по фамилии часовщиков семьи Дро. Но давайте вспомним, как это все начиналось.

Знакомьтесь, это «Писатель», часовой автоматический механизм, который был создан еще в 1770-х годах известным часовщиком швейцарского происхождения, Пьером Жаке-Дро. Созданный механизм предназначался для записи слов и предложений до 40 символов.

Не смотря на столь серьезный возраст, механизм отлично работает и по сей день, шокирую всех своей сложностью.

Представьте себе, что значит создать механическую машину, которая может писать в 1770 году? Это великое событие обогнало время. Кроме того, мы даже не можем предположить, сколько времени понадобилось создатели данного механизма, сколько терпения и находчивости было положено для достижения желаемого результата.

Пьер Жаке Дро, известный часовщик и механик, родился в 1721 году на небольшой ферме Сюр-ле-Пон, расположенной в окрестностях городка Ла Шо-де-Фон (La Chaux-de-Fonds). Он положил начало одной из самых престижных торговых марок и стал искусным создателем анимированных часов с поющими птицами и фонтанами, музыкальных часов, а также автоматических механизмов — автоматонов.

С 1738 по 1747 годы Пьер Жаке Дро занимается часовой механикой. Он изготовил ряд напольных часов с высокосложными механизмами, которые превосходили по своим характеристикам все, тогда существовавшие аналоги. Затем, Пьер Жаке Дро стал встраивать в свои часовые механизмы модули воспроизведения музыки.

И как-то раз, Пьер Жаке Дро познакомился с Милордом Марешалем, губернатором княжества Невшатель, который посоветовал ему показать его механические шедевры за границей и, в частности, в Испании, где Милорд мог помочь ему устроить встречу с королем.

Заручившись его поддержкой, Пьер Жаке Дро вместе с тестем и молодым работником Жаком Жеврилем изготовили специальную кибитку, в которой помещалось шесть маятниковых часов, и в 1758 году отправились в Испанию. Пьеру Жаке Дро было дозволено показать свои творения королю Испании Фердинанду VI. Эта презентация стала настоящим триумфом мастера – монарх и придворные были поражены часами, которые отбивали время автоматически, без какого-либо вмешательства извне.

Несколько дней спустя мастер получил 2000 золотых пистолей: все привезенные им часы были приобретены разом для королевских дворцов Мадрида и Виллависиоза…

Это была внушительная сумма, благодаря которой Пьер Жаке Дро по возвращении в Ла Шо-де-Фон в 1759 году смог полностью посвятить себя изготовлению карманных и настольных часов, а также созданию знаменитых автоматонов. В работе ему помогали сын Анри-Луи и Жан-Фредерик Лешо – соседский сын.

Начиная с 1773 года семейное предприятие Жаке Дро и Лешо выпускает все более и более совершенные автоматоны. Высшая степень мастерства была достигнута с изготовлением трех кукол-автоматонов: Калиграфа, Художника и Музыкантши.

Первую автоматическую куклу Пьер-Жак Дро сделал в 1773 году. Андроид назывался «Пишущий мальчик» и представлял собой сидящую за столом куклу, размером с пятилетнего ребенка. Тело «автоматона» было сделано из дерева, голова — из фарфора, на изготовление у часовщика ушло 20 месяцев. Заводной мальчик выводил гусиным пером на чистом листе бумаге фразы (что-то вроде «Я люблю тебя, мой город» или «Пьер-Жак Дро — мой изобретатель»), промокал пресс-папье чернила, задумчиво смотрел на написанное, а затем выбрасывал листочек и снова начинал писать. Премьеру «Мальчика» Дро устроил в Париже в 1774 году — при дворе только что вступившего на трон Людовика XVI «живая» кукла вызвала ажиотаж.

После «Мальчика» Дро вместе с сыном Анри сделал еще две куклы — «Рисовальщика» и «Музыкантшу». «Рисовальщик» почти ничем не отличался от «Пишущего мальчика». Он также сидел за деревянной конторкой, одетый в красный камзол, штанишки и белую рубашку с жабо. Однако «Рисовальщик» писал не фразы, а рисовал карандашом на бумаге собачку и подписывал свой рисунок — «Моя Туту» («Mon Toutou»; собачка Туту была любимицей предыдущего французского короля — Людовика XV).

«Музыкантша» была более сложной заводной фигурой, над ней работали уже три часовщика — отец и сын Дро, а также Фредерик Лешо. «Музыкантша» была крупнее «Мальчика» и «Рисовальщика» — размером с восьмилетнего ребенка. «Музыкантша» была одета в кринолин с корсажем, украшенным бантами. «Музыкальная» женщина сидела за самым настоящим, только очень крохотным, клавесином и могла исполнить на нем пять музыкальных композиций — перед «музыкантшей» лежали ноты.

Их презентация состоялась в Ла Шо-де-Фоне в 1774 году.

В механизме Писателя присутствует камерная технология. Важную роль в механизме играют кулачки игрушки, потому что они контролируют не только штрихи пера, а и уровень давления на бумагу.

Другой удивительной особенностью механизма является то что Писатель способен следить глазами за словами, которые он воспроизводит. Сложность данного механизма невероятна.

Механизм состоит из около 6 000 деталей, каждая их которых ручной работы, миниатюрна и адаптирована чтоб поместиться в игрушечное тело. Благодаря технологиям. Используемым Пьером Жаке-Дро, механизм не требует внешнего источника энергии для своего функционирования. Механизм сам вырабатывает необходимую силу для работы.

Эти три настоящих шедевра, которые привлекли всех ценителей изящной механики, утвердили реноме Пьера Жаке Дро и стали гарантом процветания его предприятия. Столь оглушительный успех окончательно убедил Жаке Дро в необходимости представить свои шедевры всему миру. Из Ла Шо-де- Фона автоматоны отправились в Женеву, затем, в 1775 году, в Париж, где они были продемонстрированы Людовику XVI и Марии-Антуанетте. После этого человекоподобные куклы побывали во всех главных королевских дворах Европы, в том числе в Лондоне, Голландии, Фландрии (в 1780-1781 году) и на севере Франции.

Наиболее яркое представление об уровне швейцарских мастеров дает автоматон «Калиграф». Пьер Жаке-Дро приступил к его созданию в 1768 году, параллельно проводя изыскания в области механики анимации и имитации движения живых существ техническими средствами. В работе над автоматоном приняли участие Жан-Фредерик Лешо и Анри-Луи Жаке-Дро, который позднее внес некоторые модификации. Автоматон «Калиграф» высотой около 70 см представляет собой мальчика, сидящего на табурете за столом из красного дерева. Его механизм, состоящий из 4 тыс. (!) деталей, является самым сложным из трех упомянутых человекоподобных автоматов.

Автоматон можно запрограммировать, с тем чтобы он написал любой текст из 40 знаков, располагающийся в три строчки. Правой рукой «Калиграф» макает гусиное перо в чернильницу, поворачивает глаза в направлении пера, качает головой и начинает выводить текст на автоматически перемещающемся под рукой листе бумаги. Зрелище стоит признать весьма завораживающим — в особенности если учесть, что автоматон создан без малого 250 лет назад и до сих пор отлично работает.

Успех заводных кукол Дро был огромен. В Париже у кукол появились конкуренты — куклы, сделанные французским механиком Жаком Вокансоном. Жак Вокансон подхватил тему «Музыкантши» — он изготовил «Флейтиста», который мог исполнять 11 мелодий. Но шедевром Жака Вокансона была кукла в виде утки, которая умела ходить, плавать, крякать, отряхивать крылья. Утка умела заглатывать зерна и даже переваривать пищу — в ее брюшке находился сосуд с химическими реактивами, которые разлагали зерна.

Кукла этой славной утки, в отличие от кукол Дро, не дожила до сегодняшнего дня — Вокансон привез ее в Россию, где она сгорела во время пожара на Нижегородской ярмарке. В России мода на механических кукол была широко распространена. Можно вспомнить часы «Павлин», сделанные механиком Консом (сегодня стоят в Эрмитаже), «автоматы с музыкой» Ивана Кулибина (его «театральные» часы «Гусиное яйцо» тоже находятся в Эрмитаже), а также произведения тульских мастеров, воспетые Лесковым в «Левше».

Появление в Европе в конце XVIII века «заводных людей» было связано с попытками объяснить природу человека вообще. Еще в XVII веке Декарт говорил о человеке «как механической машине, наделенной душой». Философские дискуссии на тему «механики человека» не утихали на протяжении всего века Просвещения: философ Ламеттри ответил Декарту книгой «Человек-машина», ставшей популярной. Механические люди представляли собой своего рода уменьшенные копии живых людей.

Заводные игрушки были столь популярными, что на четыре десятилетия вытеснили традиционное механическое чудо тех лет — карманные часы. В XIX веке многие часовые мануфактуры имели в производстве механические игрушки. Механические куклы все еще интересовали публику, однако подешевели и поэтому утратили статусность — в 1880-х годах куклу можно было купить в обычном магазине. Мода на заводных кукол прошла в начале XX века, а с появлением в 1928 году первой электрической куклы, робота, про механических кукол и вовсе забыли.

Художник — это автоматон, созданный в 1773 году и состоящий из 2000 деталей. Он может рисовать три картинки: портрет Людовика XV и его собаку с надписью «Mon toutou» (с фр. — мой пёсик), королевскую чету Марию Антуанетту и Людовика XVI, а также сцену с Купидоном, управляющим колесницей, запряжённой бабочками.

Механизм состоит из системы кулачков, которые управляют движением руки в двух измерениях, а также отвечают за подъем карандаша. Помимо этого автоматон ёрзает на стуле и периодически сдувает пыль с карандаша.

Вот эта собачка — любимый песик французского короля Людовика XVI, нарисованный автоматоном, и профиль короля.

«Девушка-музыкант» была сделана из 2500 деталей и отличается от других автоматонов. Это хрупкая молодая девушка, сидящая за небольшим флейтовым органом. Автоматон имеет механизм, который активирует десять пальцев девушки, которая фактически играет на инструменте.

Пять различных мелодий, которые автоматон способен играть, были написаны сыном мастера, Анри-Луи Жаке-Дро, который был не только тоже искусным механиком, но еще и одаренным музыкантом. Механизм «девушки-музыканта», довольно сложный по конструкции, состоит из четырех частей, которые приводят в действие меха инструмента, каждую руку музыканта, а также такие действия, как вздымающиеся от дыхания плечи, кукла как бы даже «дышит» (можно увидеть, как поднимается грудь) , наклоны корпуса, движение глаз и заключительный реферанс. Девушка подчеркивает движения кисти руки во время игры, способна бросать взгляд влево и вправо, заканчивая игру на органе реверансом.

Механические Куклы снова явились публике в 2003 году, когда мануфактура Jaquet Droz выставила в качестве экспоната в своем павильоне на часовой ярмарке в Базеле отреставрированного «Пишущего мальчика» (малыша заводили раз в день, и посмотреть на куклу сбегались толпы). Интерес к игрушке оказался столь велик, что было решено вновь выпускать «автоматоны» — уже нашлись желающие коллекционировать игрушки, стоимость которых не ниже стоимости астрономических часов-луковицы, традиционного объекта коллекционирования. «Автоматоны» сегодня так же модны, как и часы с большим количеством усложнений. В нынешнем ассортименте Jaquet Droz — все те же «Пишущий мальчик», «Рисовальщик», «Музыкантша» (часовщики обещают придумать новых, в частности танцующих, кукол). На изготовление одной куклы уйдет около шести месяцев, а цена (в зависимости от размера и выбранных материалов) может достигать миллиона франков.