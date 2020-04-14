Апрель 14th, 2020

Украинские олигархи обижаются,что им скоро нечего будет воровать

После заявления правительства США, что они вскоре предоставят Украине помощь, в связи с коронавирусом, на 1,2 миллиона долларов,незамедлительно последовала реакция тех,кто собирался эти деньги присвоить.

Коломойский написал о том, что на такую сумму ему только зубочистки приобретать и вообще – олигархи обижены, ведь, чтобы в прежнем режиме грабить Украину, им придется теперь отнимать деньги непосредственно у граждан, ибо внешние потоки денег мелеют и иссякают, а залезать ручонками в карманы граждан, которые раздражены и в добавок ко всему частично вооружены – занятие небезопасное и чреватое последствиями.



Израильские эксперты по Украине допускают, что объявление о помощи в 50 миллионов евро от Европейского банка и 50 миллионов евро от Всемирного банка до конца лета – плохой знак для Украины. Он означает, что МВФ теперь не удастся смягчить плачем по коронавирусу, они ответят:» Вам же оказывают безвозмездную помощь, при чем тут мы? «.



Задача становится, как никогда, актуальной для Украины, только теперь без международной поддержки и в условиях закрытой границы и карантина.