 
 
Апрель 14th, 2020

Украинские олигархи обижаются,что им скоро нечего будет воровать

беняПосле заявления правительства США, что они вскоре предоставят Украине  помощь, в связи с коронавирусом, на 1,2 миллиона долларов,незамедлительно последовала реакция тех,кто собирался эти деньги присвоить.

Коломойский  написал о том, что на такую сумму ему только зубочистки приобретать и вообще – олигархи обижены, ведь, чтобы в прежнем режиме грабить Украину, им придется теперь отнимать деньги непосредственно у граждан, ибо внешние потоки денег мелеют и иссякают, а залезать ручонками в карманы граждан, которые раздражены и в добавок ко всему частично вооружены – занятие небезопасное и чреватое последствиями.

Израильские эксперты по Украине допускают, что объявление о помощи в 50 миллионов евро от Европейского банка и 50 миллионов евро от Всемирного банка до конца лета – плохой знак для Украины. Он означает, что МВФ теперь не удастся смягчить плачем по коронавирусу, они ответят:» Вам же оказывают безвозмездную помощь, при чем тут мы? «.

Задача становится, как никогда,  актуальной для Украины, только теперь без международной поддержки и в условиях закрытой границы и карантина.

Tags: , , , | Category: Новости, Общество, Украина, Экономика ﻿
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