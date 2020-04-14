Апрель 14th, 2020

Ученые заявили,что многие виды животных начнут исчезать уже через 10 лет

Ученые спрогнозировали вымирание некоторых видов животных уже через десять лет.

В университете Кейптауна тщательно изучили влияние климата на популяцию животных. Кроме того, ученые проанализировали самые последние прогнозы климатологов относительно глобального потепления.



В общей сложности, ученые изучили более двух десятков вариантов прогнозов на ближайшие десятилетия и их влияние на популяцию более 30000 живых организмов. Помимо этого, специалисты также установили, когда может завершиться период, при котором животные больше не смогут жить в условиях, которые создают им люди.

Было установлено, что некоторые самые известные виды животных могут массово исчезнуть, причем это произойдет совершенно внезапно. Дело в том, что многие живые существа не смогут выжить при определенной ситуации, поэтому вымирание будет одновременным. Последствием исчезновения многих животных станут изменения экосистем.



За короткий период времени, как отмечают исследователи, прервется пищевая цепочка. Если этот прогноз специалистов окажется верным, то уже через 10 лет не смогут выживать животные, обитающие в тропиках. А через 30 лет начнется массовое вымирание живых существ, обитающих на других территориях.