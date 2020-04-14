Апрель 14th, 2020 Ученые поймали акулу, которой 400 лет (фото) В прошлом году ученым удалось обнаружить Гренландскую акулу, возраст которой превышает 400 лет- рекордная продолжительность жизни среди позвоночных! Этому факту, разумеется, есть объяснение — акула живет на большой глубине в ледяных водах океана, что значительно замедляет её метаболизм. Международная команда исследователей провела радиоуглеродный анализ хрусталика глаза нескольких гренландских полярных акул и выяснила, что средняя продолжительность их жизни составляет около 300 лет, при этом возраст самой старшей особи ученые оценили почти в четыре века и даже больше. Таким образом, гренландские акулы оказались самыми долгоживущими позвоночными. Исследование опубликовано в журнале Science.

Гренландские полярные акулы широко распространены на севере Атлантического океана и встречаются как у поверхности, так и на глубине более двух тысяч метров. Средняя длина тела взрослой особи, как правило, достигает четырех-пяти метров, а вес может доходить до 400 килограммов, что делает ее самой крупной рыбой в арктических водах. Из-за труднодоступности места их обитания эти животные мало изучены, однако их медленный годовой рост (от 0,5 до 1 сантиметра в длину) позволял предположить, что они живут исключительно долго.

Чтобы определить продолжительность жизни гренландских полярных акул, исследователи провели радиоуглеродный анализ ядра хрусталика глаза 28 женских особей. Дело в том, что ядро хрусталика растет в течение всей жизни животного, и чем старше особь, тем больше у ядра ее хрусталика слоев хрусталиковых волокон. Снимая эти слои, ученые могут добраться до эмбрионального ядра хрусталика, которое формируется у акулы еще до рождения, и по содержанию в нем изотопа углерода-14 определить возраст рыбы. Гренландские полярные акулы широко распространены на севере Атлантического океана и встречаются как у поверхности, так и на глубине более двух тысяч метров. Средняя длина тела взрослой особи, как правило, достигает четырех-пяти метров, а вес может доходить до 400 килограммов, что делает ее самой крупной рыбой в арктических водах. Из-за труднодоступности места их обитания эти животные мало изучены, однако их медленный годовой рост (от 0,5 до 1 сантиметра в длину) позволял предположить, что они живут исключительно долго.Чтобы определить продолжительность жизни гренландских полярных акул, исследователи провели радиоуглеродный анализ ядра хрусталика глаза 28 женских особей. Дело в том, что ядро хрусталика растет в течение всей жизни животного, и чем старше особь, тем больше у ядра ее хрусталика слоев хрусталиковых волокон. Снимая эти слои, ученые могут добраться до эмбрионального ядра хрусталика, которое формируется у акулы еще до рождения, и по содержанию в нем изотопа углерода-14 определить возраст рыбы.

Анализ ученых показал, что средняя продолжительность жизни гренландских полярных акул достигает, как минимум, 272 лет, что делает их долгожителями-рекордсменами среди позвоночных. Возраст самой большой акулы (длиной 502 сантиметра) исследователи оценили в 392 ± 120 лет, а особи, размер которых был менее 300 сантиметров, оказались моложе ста лет. Авторы также утверждают, что половая зрелость у гренландских полярных акул наступает в возрасте примерно 150 лет. Таким образом, по продолжительности жизни акулы уступили только моллюскам Arctica islandica, которые доживают до 507 лет, и стали первыми среди позвоночных, обогнав прежнего рекордсмена — гренландского кита, отдельные особи которого доживают до 211 лет. Объяснить, почему гренландские полярные акулы живут так долго, ученые не могут, однако предполагают, что это связано с низкими температурами вод в местах их обитания и, как следствие, медленным метаболизмом акул.



Впервые вид был научно описан в 1801 году как Squalus microcephalus. Видовое название происходит от греческих слов κεφαλή — «голова» и μικρός — «маленький». В 2004 году было установлено, что считавшиеся ранее гренландскими полярными акулы, обитающие в южной Атлантике и Южном океане, представляют собой самостоятельный вид Somniosus antarcticus.

Это самые северные и самые холодолюбивые из всех акул. Они широко распространены на севере Атлантического океана — у берегов Гренландии, Исландии, Канады (Лабрадор, Нью-Брансуик, Нунавут, остров Принца Эдуарда), Дании, Германии, Норвегии, России и США (Мэн, Массачусетс, Северная Каролина). Встречаются на континентальном и островном шельфе и в верхней части материкового склона от поверхности воды до глубины 2200 м. Зимой в Арктике и Северной Атлантике гренландские полярные акулы попадаются в зоне прибоя, в мелких бухтах и устьях рек у поверхности воды. Летом они держатся на глубине от 180 до 550 м. В нижних широтах (залив Мэн и Северной море) эти акулы встречаются на континентальном шельфе, весной и осенью мигрируя на мелководье. Температура в местах их обитания — 0,6–12 °C. Помеченные в конце весны подо льдом у Баффиновой земли акулы утром предпочитали держаться на глубине, а к полудню поднимались на мелководье и проводили там ночь.



Гренландские полярные акулы являются сверххищниками. Основу их рациона составляют рыбы, такие как небольшие акулы, скаты, угри, сельди, мойва, гольцы, треска, нерка, рогатковые, зубатка, пинагор и камбала. Однако иногда они охотятся и на тюленей. Следы зубов на телах мёртвых тюленей у берегов острова Сейбл и Новой Шотландии дают основание предположить, что зимой полярные гренландские акулы являются их основными врагами. При случае поедают и падаль: описаны случаи, когда в желудках полярных акул находили остатки белых медведей и северных оленей. Известно, что их привлекает в воде запах гниющего мяса. Часто они в большом количестве собираются вокруг рыболовных судов. На гренландских полярных акулах паразитирует веслоногий рачок Ommatokoita elongataruen. Он обладает способностью к биолюминесценции, благодаря чему, вероятно, у акул вокруг глаз может наблюдаться зеленоватое свечение. Гренландские полярные акулы — одни из самых медлительных акул. Их средняя скорость — 1,6 км/ч, а максимальная — 2,7 км/ч, что вдвое меньше максимальной скорости тюленей. Поэтому учёные долгое время удивлялись тому, как эти неуклюжие рыбы способны охотиться на такую быструю добычу. Есть данные, что полярные гренландские акулы подкарауливают спящих тюленей.



ТМАО, содержащийся в тканях гренландских полярных акул, помогает стабилизировать ферменты и структурные белки, которые иначе не функционировали бы должным образом из-за низкой температуры и высокого давления. Хотя летом температура вод Арктики может достигать 10 и даже 12 °С, в середине зимы она может падать до −2°С. В таких условиях даже самые стабильные белки перестают нормально функционировать без химической защиты. В качестве антифриза организм полярных рыб вырабатывает гликопротеины. Полярные акулы накапливают мочевину и ТМАО, чтобы предотвратить образование кристаллов льда и стабилизировать белки. На глубине 2200 метров давление окружающей среды составляет около 220 атмосфер или 220 килограммов на квадратный сантиметр. Неудивительно, что в тканях гренландских полярных акул концентрация защитного вещества ТМАО очень высока.



Нападения на людей, приписываемые гренландским полярным акулам, крайне редки. Они обитают в холодных водах, где практически невозможно встретиться с человеком. Однако зафиксирован случай, когда в заливе Святого Лаврентия гренландская полярная акула следовала за судном. Другая акула преследовала группу дайверов и вынудила их подняться на поверхность воды. Некоторые рыбаки считают, что гренландские полярные акулы портят снасти и истребляют рыбу, и расценивают их как вредителей. Поэтому при поимке они отрубают акулам хвостовой плавник и выбрасывают их за борт. Будучи пойманными, гренландские полярные акулы практически не оказывают сопротивления.

С середины 19 века и до 60-х годов 20 века рыбаки Гренландии и Исландии добывали до 50 000 гренландских полярных акул в год. В некоторых странах промысел продолжается и по сей день. Акул добывают ради жира печени. Сырое мясо ядовито вследствие высокого содержания мочевины и ТМАО, оно вызывает отравление не только у людей, но и у собак. Это отравление сопровождается конвульсиями и может закончиться летально. Путём продолжительной обработки из мяса полярных акул готовят традиционное исландское блюдо хакарль. Иногда эти акулы в качестве прилова попадаются при добыче палтуса и креветок. Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус сохранности «Близкий к уязвимому положению». В 2018 году Нобелевскую премию в области физики получил почти 100летний ученый

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