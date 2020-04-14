Апрель 14th, 2020

«Супермен» Генри Кавилл рассказал о своем необычном хобби

Оказалось, что Генри Кавилл является не только большим поклонником игр, но у него есть ещё одно тайное увлечение — раскрашивание миниатюр Games Workshop. Согласно посту в Instagram, актёр оттачивает свои умения, находясь на карантине.

«Я решил отточить некоторые старые навыки и попрактиковаться в новых! Сейчас наступила пора перерождения. Как видите, перед вами миниатюрный шлем. Это одно из моих самых давних хобби, за развитием которого я слежу, но уделяю не так много времени. Представляю вам компанию Games Workshop или, как мы её называем, пластиковый крэк» — написал Кавилл.