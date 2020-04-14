Апрель 14th, 2020

Сто лет назад болезни легких лечили кокаином,героином и морфием

Около 100 лет назад в аптеках Америки продавали чудодейственный бальзам, который якобы вылечивал любой вид кашля. В интернете появилась публикация, в которой рассказывается о составе этого лекарства. Нужно отметить, что большинство людей сильно удивятся, узнав, как американцы лечили кашель 100 лет назад.

На этикетке этого бальзама указывалось, что с его помощью можно вылечить коклюш, пневмонию, астму и другие заболевания.



В частности, на этикетке написано, что в составе бальзама можно найти хлороформ, героин и спирт. «Кокаином и морфием тоже «успешно» лечили раньше. А ртуть принимали от сифилиса. Спасибо современной медицине, что мы все живы», — написали авторы публикации.

Соединенные Штаты лидируют по числу людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, которая поражает легкие. По состоянию на 14 апреля в США выявлено почти 600 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом почти 22 тысячи человек уже скончались.