Апрель 14th, 2020

Солистка «ВИА Гры» смутила оператора жарким танцем

Эрика Герцег опубликовала видео,на котором показала кусочек закулисной жизни на концерте.По словам самой девушки,жизнь за кулисами не менее интересна,чем на сцене и там присутствует своя особая атмосфера,не видимая зрителю.

Звезда группы «ВИА Гра» затосковала по выступлениям на карантине и решила себя немного развлечь воспоминаниями.

На архивных кадрах видно, как девушка в черном платье с экстремальными разрезами сначала дефилирует, а после танцует,сексуально двигаясь.

Поклонники восхитились стройной фигурой девушки и ее пластичностью. За несколько часов,Эрика получила тысячи лайков и сотни восторженных комплиментов.

Эрика не так давно переехала в Москву и будет ли продолжать работу в «ВИА Гре» пока не комментирует