Солистка «ВИА Гры» смутила оператора жарким танцем

Эрика Герцег опубликовала видео,на котором показала кусочек закулисной жизни на концерте.По словам самой девушки,жизнь за кулисами не менее интересна,чем на сцене и там присутствует своя особая атмосфера,не видимая зрителю.
Звезда группы «ВИА Гра» затосковала по выступлениям на карантине и решила себя немного развлечь воспоминаниями.
На архивных кадрах видно, как девушка в черном платье с экстремальными разрезами сначала дефилирует, а после танцует,сексуально двигаясь.
Поклонники восхитились стройной фигурой девушки и ее пластичностью. За несколько часов,Эрика получила тысячи лайков и сотни восторженных комплиментов.
Эрика не так давно переехала в Москву и будет ли продолжать работу в «ВИА Гре» пока не комментирует
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