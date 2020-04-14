Апрель 14th, 2020

Сильвестр Сталлоне опубликовал редкое фото со всей семьей

Сильвестр Сталлоне собрал всю свою семью на одном фото. В честь католической Пасхи, все семейство нарядилось в заячьи ушки.

Актер вместе с женой и дочерьми Систин, Софией и Скарлет укрылся в собственной вилле, расположенной в живописном месте. На праздничном обеде звездное семейство решило повеселиться и сделать несколько забавных снимков.

Систин, София и Скарлет нарядились в яркие аутфиты и украсили волосы ободками с заячьими ушками. Забавный аксессуар достался и Сильвестру. Девушки заставили звездного отца примерить праздничный атрибут, несмотря на его сопротивление.

В кадре с Сильвестром и наследницами позировала и Дженнифер Флавин. Супруга Сталлоне нежно обняла его за плечо. На фото появились и любимцы дочерей актера — щенки мальтипу.