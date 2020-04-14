Апрель 14th, 2020

Россияне начнут банкротиться к концу года

Пандемия может привести к заметному росту просрочек по кредитам. Для кого-то спасением станут кредитные каникулы, а для кого-то — банкротство.

«Давать кредитные каникулы абсолютно всем в обязательном порядке невозможно. Поэтому правительство составило перечень отраслей и организаций, которые сильнее остальных ощутили на себе влияние пандемии. Им банки будут обязаны предоставлять кредитные каникулы в первую очередь. Конечно, со временем этот перечень может расшириться. Но думать, что такую поддержку получат абсолютно все, было бы неверно», — отметил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

В свою очередь положение бизнеса напрямую отразится на людях, считает он. «Если предприятие не сможет выплатить сотрудникам зарплату, они не смогут справляться со своими обязательствами по потребительским и ипотечным займам, и тоже запросят каникулы. Так что отказом от помощи бизнесу можно усугубить проблему и столкнуться с большим объемом просрочек», — полагает собеседник «Росбалта».

Что касается граждан, претендовать на кредитные каникулы смогут те, чья зарплата упала больше чем на 30%, а взятый в банке заем укладывается в установленные властями ограничения. «Формально банки обязаны пойти на такие уступки, но это очень условная обязаловка. Например, если человек взял в долг у банка на льготных условиях, то кредитные каникулы аннулируют эту льготу или нет? Этот вопрос законодательно не урегулирован. Вообще, многие вопросы в действующем законодательстве пока не решены. В такой ситуации коммерческие банки, естественно, скажут: если вы будете настаивать на кредитных каникулах, можете больше потерять, чем приобрести», — отметил Тосунян.

«Понятно, что до сих пор у нас не было подобной практики, и правительство не могло предусмотреть абсолютно все. Никто не мог представить себе, что сработает сразу несколько негативных факторов: здравоохранение, цены на нефть, ограничения на перемещение, остановка деятельности многих предприятий. Меры, которые принимают в этой ситуации федеральные и региональные власти, призваны смягчить удар по экономике и по людям. Но если мы всем — и гражданам, и бизнесу — предоставим сейчас кредитные каникулы, тогда придется взять каникулы и самим банкам. В противном случае не очень понятно, откуда они должны брать деньги на выплаты по вкладам, если лишатся основного источника — процентов по кредитам? Спасая больного, важно не убить его самим лекарством. Очень опасно настраивать систему на то, что все обязательства перед гражданами покроют банки», — полагает он.

Количество плохих кредитов, конечно, возрастет, это очевидно, заметил Тосунян. Весь вопрос в том — насколько. Но на этот вопрос сейчас вряд ли кто-то ответит. Все будет зависеть от множества факторов. В частности, насколько продолжительными окажутся пандемия и самоизоляция. «Нужно все просчитать и найти разумный баланс между здоровьем людей и здоровьем экономики. И только после этого можно будет говорить о том, насколько вырастет объем просроченных кредитов, и как эту проблему решать», — считает эксперт.

Для многих россиян, оказавшихся в разгар пандемии с кредитом и без денег, выходом может стать личное банкротство, считает руководитель федеральной юридической компании «Стопдолг» Валентина Зебницкая. «Количество банкротов и до коронавируса стабильно росло. Это связано с ростом правовой грамотности россиян, которые узнают о том, что есть законная возможность списать свои долги — заявить о своем. Еще до начала пандемии мы прогнозировали, что в 2020 году банкротов в стране станет на 80% больше, чем в прошлом. Новая экономическая реальность, конечно, внесет свои коррективы в наши прогнозы. Мы уже отмечаем двукратный рост спроса на юридическую консультацию, причем приходят именно новые неплательщики ― граждане, которые до этого всегда платили в срок», — подчеркнула Зебницкая.

По ее словам, осенью спрос на юридические услуги по защите прав заемщиков вырастет минимум втрое. «Но банкротство — сложная и длительная процедура. Сбор документов для подготовки иска занимает около двух месяцев, рассмотрение иска в суде ― один-три месяца, длительность самого дела ― от 6 до 9 месяцев. В итоге, рост исков о банкротстве мы увидим только в конце 2020 года ― начале 2021 года», — полагает эксперт.

Так, в прошлом году банкротами были признаны 69 тысяч россиян, в этом году их может быть уже 125 тысяч, а в следующем — больше 300 тысяч.

«Сейчас активно обсуждается упрощенная процедура банкротства и внесудебное банкротство для граждан с небольшой суммой долга. Если процедуру сделают более доступной в 2020 году, и примут закон об упрощенном или внесудебном банкротстве, то рост будет еще больше: в первый год после вступления закона в силу новой процедурой воспользуются около 300 тысяч граждан, дополнительно к тем, кто пойдет по обычной процедуре», — полагает собеседница «Росбалта».

Россиянам сейчас важно максимально честно и объективно оценить свое финансовое положение, считает Зебницкая. «Сядьте, посчитайте суммы по всем вашим обязательствам: аренда, кредиты, коммунальные платежи, продукты, одежда. Посчитайте все ваши доходы. Оцените, можете ли вы оплачивать обязательства. Если вы берете кредитные каникулы, оцените, сможете ли вы оплачивать кредит через 6 месяцев. Если сумма платежей превышает доход, вы фактический банкрот. Ни один новый заем и кредит вас не спасет ― он лишь даст отсрочку перед неизбежным. Идите в суд, который поможет вам справедливо и по закону решить вопрос», — советует эксперт.

Если доход пока позволяет оплачивать обязательства, лучше вести финансовый учет расходов, чтобы случайно не потратить нужные для кредитов средства на спонтанные покупки. Первом делом лучше закрывать залоговые и высокопроцентные кредиты, отмечает Зебницкая.

«Основная ошибка многих должников: займы на ежемесячный платеж по кредиту. Не берите, пожалуйста, новый кредит для частичного гашения старого. Это лишь увеличивает вашу долговую нагрузку», — предупреждает она.

Напомним, что подать иск о банкротстве россияне обязаны при сумме долга от 500 тысяч рублей. Однако у них есть право подать такой иск и при меньшей сумме долга. «Мы рекомендуем людям с долгами от 250 тысяч рассмотреть возможность прохождения процедуры банкротства», — заключила собеседница агентства.