Апрель 14th, 2020

Порошенко внес предложение о выдаче малообеспеченным семьям денег на продукты

В виду плачевной ситуации с бюджетом Украины, власть списывает свои провалы на коронавирус и экономический кризис, но никто не говорит, что, в первую очередь, к обвалу экономики привел не профессионализм и халатность высшего руководства страны. Об этом в одном из интервью заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.



Он отметил, что даже сейчас, когда ситуация зашла в тупик – правительство предложило внести изменения в бюджет, существенно урезав все финансирование, которое было заложено на образование, социальную помощь, культуру, децентрализацию.

При этом, как были огромные дотации на содержание силовиков, судов – так они и остались, их никто не урезал и на копейку, более того, некоторым ведомства даже добавили денег.



Петр Порошенко подчеркнул, у власти, как не было, так и нет до сих пор стратегии выхода из кризиса, в который только еще входит Украина.

По словам Порошенко, его личное предложение к Кабмину, как лидера «Европейской Солидарности», ввести в четырехмесячный срок государственную программу выдачи малообеспеченным семьям поддержки на питание – так называемые фудстэмпы.

Кроме этого, нужно ввести налоговые каникулы для тех предпринимателей, которые не закрылись и продолжают выплачивать зарплату своим работникам, несмотря на карантин.