Апрель 14th, 2020

ОАЭ сняли мотивационный ролик с обращением ко всему миру

Департамент культуры и туризма Абу-Даби инициировал создание необычного мотивационного ролика, который призван вдохновить всех людей и еще раз заверить, что все обязательно будет хорошо.



«Дорогие друзья, в это нелегкое время, время перемен, когда все области человеческой занятости подвергаются проверке на прочность. Игроки рынка вполне оправданно приостанавливают большую часть кампаний для повышения спроса, и сейчас взаимная поддержка и надежда на лучшее — это то, что помогает не падать духом.»-написали в обращении.



«Мир стал тише. Это можно почувствовать. В парках и музеях, на пляжах и улицах стоит оглушающая тишина. Но это не время для грусти, это время размышлений. Время вспомнить предков, которые создали наш дом,где рады каждому.Это время созерцания мира, пропитанного историей, богатого наследием прошлого и открытого будущему. Вскоре детский смех снова раздастся в парках. Люди со всего мира снова зашагают по улицам и наполнят города. От горных вершин до далеких песчаных дюн.

Мир скоро вернется. «-сказано в ролике.



