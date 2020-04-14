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ОАЭ сняли мотивационный ролик с обращением ко всему миру

оаэДепартамент культуры и туризма Абу-Даби инициировал создание необычного мотивационного ролика, который призван вдохновить всех людей и еще раз заверить, что все обязательно будет хорошо. 

«Дорогие друзья, в это нелегкое время, время перемен, когда все области человеческой занятости подвергаются проверке на прочность. Игроки рынка вполне оправданно приостанавливают большую часть кампаний для повышения спроса, и сейчас взаимная поддержка и надежда на лучшее — это то, что помогает не падать духом.»-написали в обращении.

«Мир стал тише. Это можно почувствовать. В парках и музеях, на пляжах и улицах стоит оглушающая тишина. Но это не время для грусти, это время размышлений. Время вспомнить предков, которые создали наш дом,где рады каждому.Это время созерцания мира, пропитанного историей, богатого наследием прошлого и открытого будущему.  Вскоре детский смех снова раздастся в парках. Люди со всего мира снова зашагают по улицам и наполнят города.  От горных вершин до далеких песчаных дюн.

Мир скоро вернется. «-сказано в ролике.

 


Tags: , , | Category: Новости, Общество ﻿
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