Апрель 14th, 2020

«Нездоровый» сон может привести к проблемам с сердцем





Отсутствие нормального сна, если он слишком короток или же наоборот, долог, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. К таким выводам пришли американские ученые из Колорадского университета в Боулдере.

Как пишет издание MedicalXpress, в частности, нездоровый сон может отразиться на работе сердца.



Исследования длились семь лет: специалисты анализировали режим сна, генетические данные и медицинские показатели 461 тысячи людей в возрасте 40-69 лет. Все они не сталкивались с инфарктами.



Оказалось следующее, говорят исследователи: «люди, спавшие меньше шести часов в сутки, на 12% более подвержены риску инфаркта, нежели те, кто спал от шести до девяти часов».



Примечательно, что «у тех, кто спал более девяти часов, вероятность сердечного приступа увеличивалась на 34%».



При этом, говорят ученые, «сон от шести до девяти часов снижает риск инфаркта у генетически предрасположенных к сердечным заболеваниям людей на 18%».



Также ученые говорят, что нехватка сна «может влиять на слизистую оболочку артерий или эндотелия, на развитие воспалительных клеток в костном мозге, а вот слишком долгий сон способен спровоцировать воспаление в организме».