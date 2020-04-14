Апрель 14th, 2020

Неверным супругам в условиях изоляции стало труднее скрывать свои романы на стороне

Эксперты предполагают,что условия карантина приведут к увеличению числа разводов.

Браки рушатся из-за того, что измены стало труднее скрывать во время домашнего карантина. По словам одного из семейных юристов , клиенты начали жаловаться, что супруги тайком разговаривают по телефону или обмениваются с кем-то подозрительными сообщениями. Эпидемия помешала им скрывать романы на стороне и вынудила общаться с возлюбленными на глазах мужей или жен.

Юрист рассказал , что к нему обращалась женщина, которая подозревает мужа в измене. По ее словам, во время карантина он стал прятать от нее свой телефон и завел привычку уезжать на долгие велосипедные прогулки. Женщина считает, что в действительности он ездит к любовнице.

Нахождение в замкнутом помещении с нелюбимым партнером вызывает все большее раздражение и недовольство друг другом. А невозможность находиться с тем человеком,с которым хочется проводить время,портит настроение и приводит к скандалам и обидам.

«Теперь они недовольны супругами еще сильнее, потому что они им мешают заняться тем, чего они хотят», — говорит семейный юрист.