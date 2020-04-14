Апрель 14th, 2020

На теле Ленина в мавзолее обнаружили коронавирус — СМИ

Допуск посетителей в мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены временно прекращен с 17 марта, но когда будет восстановлен — неизвестно. По словам источника в Федеральной службе охраны (ФСО) РФ в среду было решено провести серьезную работу по профилактике тела «вождя пролетариата» по причине обнаруженной на его теле нетипичной инфекции. Есть подозрение, что кто-то из посетителей мог занести в помещение коронавирусную инфекцию, однако подробности пока выясняются.

Согласно сообщению, допуск к мавзолею и некрополю закрыли в связи с профилактическими работами. О сроках окончания работ будет сообщено отдельно, уточняет ФСО. В ЦОС от дальнейших комментариев воздержались.

Также известно, что по информации «Интерфакса», закрыть мавзолей решено в рамках профилактических мероприятий, проводимых в столице в связи с коронавирусной инфекцией.

Как сообщил агентству осведомленный источник, определенные профилактические работы в мавзолее в это время планируются. Плановая профилактика в мавзолее проводится, как правило, раз в два года. В последний раз такие профилактические работы были проведены в период с 18 февраля по 16 апреля 2019 года.