Апрель 14th, 2020

Муж Сальмы Хайек сократил себе зарплату на 25 процентов из-за кризиса

В апреле 2009 года в Венеции, в историческом театре Ла Феничи, Сальма Хайек вышла замуж за Франсуа Анри Пино. Франсуа -владелец сети известных модных домов – Yves Saint Laurent, Gucci, который входит в сотню самых богатых людей мира.

Учитывая сложившуюся ситуацию в мире,Франсуа решил сократить себе зарплату,чтобы поддержать тех,кто пострадал от кризиса.

«Учитывая сложившуяся во всем мире ситуацию, вызванную вирусом COVID-19 и его влиянием на экономику, Франуса-Анри Пино принял решение сократить свою зарплату на 25 процентов — начиная с апреля и вплоть до конца 2020 года включительно. Также Пино и управляющий деректор его компании решили отказаться от ежегодной премии и бонусов.»- написали из пресс-центра его компании.

Решение было принято французским миллиардером в рамках всеобщей солидарности представителей модной индустрии на фоне глобальной пандемии. Это не первое признание fashion-сферой всей серьезности мировой экономической ситуации.

Ранее такой конгломерат как LVMH отдал свои заводы Dior, Guerlain, Louis Vuitton и Givenchy под производство антисептиков для рук, которых остро не хватает, как в больницах Франции, так и во всем мире. Также мастерские Louis Vuitton перепрофилировали под производство медицинских масок. А представители бренда Shiseido заявили, что в скором времени займутся производством санитайзеров.