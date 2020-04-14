Апрель 14th, 2020

Людям творческих профессий государство будет платить по 600 евро в месяц. В Литве

Правительство Литвы разработало программу,согласно которой представители творческих профессий смогут получить помощь от государства.

Лица, обладающие статусом деятеля культуры, будут в течение трех ближайших месяцев получать минимальную зарплату в размере 607 евро . На данный момент их уже получили 114 художников, артистов, режиссеров, танцоров и музыкантов. Всего, по расчетам властей, выплаты могут получить около 1100 человек.

По данным Минкультуры Литвы, творческими профессиями занимается более 5,2 тысячи человек. В марте правительство увеличило социальную программу поддержки деятелей искусства на два миллиона евро — до 3,6 миллиона.

Ранее сообщалось, что в Литве вступил в силу масочный режим — гражданам запрещено появляться в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

Нарушителям грозят штрафы от 500 до 1000 евро