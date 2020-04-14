Апрель 14th, 2020

Лолита Милявская рассказала о своем молодом возлюбленном

Лолита Милявская ,внезапно,прервала молчание по поводу своих новых отношений и рассказала с кем сейчас встречается.

По словам Милявской, ее новый избранник моложе на 8 лет, и певица не скрывает, что ее привлекают только молодые мужчины, и пока она еще не готова встречаться с дедом. Кроме того, артистка отметила, что новый избранник является полной противоположностью ее бывшего мужа Дмитрия Иванова.

«Он нормальный чувак, состоялся во всех отношениях»,- заявила певица и подчеркнула, что ее друг выступает против публичности и не хочет, чтобы о нем слишком много знали. О разводе Милявская заявила летом прошлого года. Причиной расставания с молодым мужем стали его измены.



Кроме того, позднее артистка рассказала, что много лет Иванов жил за ее счет, и на ее деньги даже содержал любовницу. Бракоразводный процесс все еще продолжается, и адвокат певицы настаивает на том, чтобы этот брак признали фиктивным.

Если это произойдет, Иванова лишат российского гражданства, и он вернется в родную Беларусь. Также его могут лишить гражданства Израиля, которое он получил, находясь в браке с Милявской.