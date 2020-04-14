Апрель 14th, 2020

Киану Ривз годами жертвовал миллионы детским больницам

Гонорары многих звезд кажутся нам заоблачными. Эти люди живут роскошной жизнью и ни в чем себе не отказывают. Они владеют огромным количеством недвижимости, дорогими автомобилями и буквально сорят деньгами.

Но есть среди богатых звезд такие, которые довольствуются малым, а свои огромные гонорары тратят на благотворительность. При чем свои добрые поступки они стараются не афишировать.

Недавно выяснилось, что знаменитый голливудский актёр Киану Ривз тайно вкладывает миллионы долларов в детские больницы. Делает он это через свой собственный фонд, который основал более 10 лет назад.

Правда, сам Ривз вскользь упомянул об этом лет 9 назад в одном из своих интервью, но на его слова тогда, никто особого внимания не обратил.

«У меня есть частный фонд, который существует уже 5–6 лет, он помогает детским больницам и исследованиям рака. Мне не хочется делать это от своего имени, я просто позволяю фонду делать то, что он делает” — рассказывал тогда Киану.

Образ жизни самого Ривза тоже нельзя назвать роскошным. Он живет в скромном, по меркам Голливуда доме с 2-мя спальнями и стоимостью около 4 миллионов долларов, иногда ездит на метро, питается фастфудом и очень редко носит дизайнерскую одежду.

Большие средства актер тратит и на помощь онкологическим больным. Ведь в 1990-х годах у его сестры Ким Ривз была обнаружена эта страшная болезнь, с которой она сражалась целых 9 лет. Она благодарна брату за помощь и поддержку, вот, что она рассказывала:

“Когда мне было очень больно, мой брат сидел рядом и держал меня за руку… Он поддерживал и утешал меня всё время, даже когда был в отъезде”.

Киану восхищается стойкостью и силой воли своей сестры.

«Она такая смелая! Я желаю ей всего самого лучшего. Можно сниматься в блокбастерах, но это несравнимо с тем, что довелось пережить Ким» — сказал актер.

О своей благотворительности Киану Ривз ничего не рассказывал с 2009 года. Он предпочитает делать добро и никому об этом не говорить.