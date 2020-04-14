Апрель 14th, 2020

Кэти Перри показала, что ждет ребенка в костюме зайчика

Певица Кэти Перри снялась в пижаме в виде кролика и показала округлившийся живот. Снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Беременная певица снялась в образе пасхального кролика — в комбинезоне с «ушастым» капюшоном. Перри позирует на фоне дверей и стены, увешанной шляпками.

Комбинезон обтянул заметно округлившийся живот звезды. Ранее она рассказала, что беременность проходит достаточно легко. Певицу даже не мучил токсикоз.

Поклонники звезды оценили милый снимок почти 2,5 миллионами лайков.