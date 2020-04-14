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Кэти Перри показала, что ждет ребенка в костюме зайчика

Певица Кэти Перри снялась в пижаме в виде кролика и показала округлившийся живот. Снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Беременная певица снялась в образе пасхального кролика — в комбинезоне с «ушастым» капюшоном. Перри позирует на фоне дверей и стены, увешанной шляпками.

Комбинезон обтянул заметно округлившийся живот звезды. Ранее она рассказала, что беременность проходит достаточно легко. Певицу даже не мучил токсикоз.

Поклонники звезды оценили милый снимок почти 2,5 миллионами лайков.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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