Апрель 14th, 2020

Келли Гейл решила,что одежда ей ни к чему

Келли Гейл каждый день публикует фото и практически все они -без одежды. Модели скрывать особо нечего-она обладает великолепной фигурой. Да и комплексами никогда не страдала.

Девушка стала известна благодаря сотрудничеству с брендами Victoria’s Secret, Vivienne Tam, Tommy Hilfiger и многими другими.Появлялась на страницах Elle, Vogue India, Teen Vogue и других популярных глянцевых изданий.

А дебютировала она в 14 лет , снявшись в рекламной кампании H & M.

Горячие снимки ей и другим моделям делает знаменитый фотохудожник Кемерон Хаммонд. Он родом из Австралии,но уже несколько лет снимает для мужских журналов Америки. И вот очередная из его работ.